Собянин поделился успехами московских предприятий, работающих в сфере машиностроения

Сергей Собянин назвал одну из наиболее важных задач, лежащих в основе новой индустриализации. По его словам, ей является возрождение отечественного машиностроения.

Мэр столицы рассказал о том, что в Москве на данный момент функционируют больше 260 предприятий в данной отрасли. А на них трудятся почти 12 тысяч человек. Активное развитие столичных предприятий не прекращается. Даже наоборот, происходит наращивание темпа выпуска машиностроительной продукции.

Таким образом, спустя многое время, эта отрасль переживает настоящий подъем. Об этом сообщает gazetametro.ru с ссылкой на официальный сайт градоначальника. Там же можно подробнее ознакомиться со всеми достижениями. Объем материала в очередной раз подчеркивает тот факт, что сфера машиностроения переживает свои лучшие времена.