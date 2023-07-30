Собянин подтвердил атаку стаи украинских БПЛА на башни «Москва-сити»

Как написал столичный градоначальник в соцсетях, уже известно, что это была атака украинских беспилотников. Пор информации мэра Москвы, в результате попадания дрона незначительно были повреждены фасады на двух офисных башнях московского бизнес-квартала.

«Жертв и пострадавших нет», - уточнил Собянин.