Собянин подтвердил, что 26 июня останется для Москвы нерабочим днем

Ранее Сергей Собянин заявил, что первый день следующей недели будет нерабочим, за исключением некоторых служб. Об этом поделились РИА

Как пояснил мэр столицы России, такая мера нужна для того, чтоб минимизировать различные риски. В том числе, исключить массовое скопление людей в общественных местах.

Однако в штатном режиме продолжат осуществлять свою деятельность некоторые городские службы, органы власти, а также оборонно-промышленный комплекс и предприятия с непрерывным циклом работы.

На данный момент в Москве объявлен режим антитеррористической операции. Из-за этого абсолютно все ранее запланированные мероприятия были вынуждены отменить или перенести. По просьбе Собянина горожане должны оставаться спокойными и бдительными. Верить можно только подтвержденным источникам, предоставляющим информацию.