Собянин подтвердил попадание украинского дрона в башню «Москва-Сити»

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о произошедшем в районе 3 часов ночи в столичном бизнес-квартале. По словам градоначальника, в результате атаки беспилотников на башню в «Москва-Сити» сильно поврежден фасад здания на уровне 17 этажа.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. В ходе произошедшего никто их жителей не пострадал, уточнил он.

«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17-го этажа», - пояснил Собянин в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Подмосковье атакуют новые украинские беспилотники, по целям в небе работает ПВО.