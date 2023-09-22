Собянин поручил отремонтировать 55 спортивных объектов до 2026 года

Сергей Собянин, являясь мэром столицы, распорядился отремонтировать и оснастить современным оборудованием как минимум пятьдесят пять спортивных сооружений. На это он выделил два года – в период с 2024 по 2026 гг.

Напомним, что на данный момент в Москве открыты более 29 тысяч спортивных зон. В прошлом году капитальный ремонт затронул 77 объектов, а в текущем работа продолжается.

Как говорится, «в здоровом теле – здоровый дух». Задача реновации спортивных объектов, видимо, является одной из приоритетных для Москвы. Потому что очень важно поддерживать физическое благополучие горожан.

Но это сложно сделать с устаревшим оборудованием и другими проблемами со спортобъектами, которые накопились за все время их существования. Их ремонт в ближайшие два года, скорее всего, положительно повлияет на здоровье москвичей.