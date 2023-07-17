Собянин поздравил выпускников московских школ со сдачей экзаменов

Как сообщает издание «Утро.ру» , мэр подвел итоги проведенных экзаменов в Москве и отметил значительный рост среднего балла почти по всем предметам, его показатель достиг 13%.

Выпускников теперь ожидает поступление в вузы. Большинство из них стали на шаг ближе к своей мечте. Все потому, что 2114 человек получили максимальный балл. А это на 45% больше, чем в прошлом году.

Собянин отметил, что девять учеников набрали 300 баллов по трем предметам. Четыре выпускника преодолели порог в 395 баллов по четырем экзаменам.

Самыми высокими баллами отличились результаты по таким дисциплинам, как русский и иностранные языки, а также химия и история. В прошлом учебном году был внедрен новый формат обучения старшеклассников с акцентом на подготовку к ЕГЭ. Это было осуществлено в ответ на многочисленные просьбы школьников и родителей.

В течение последнего семестра выпускники занимались подготовкой к экзаменам, повторяли пройденный материал, разбирали сложные задачи и изучали темы, которые могли забыть ребята. Результатом этого стало уменьшение количества двоек, рост среднего балла и числа стобалльников в школах, принявших участие в пилотном проекте.