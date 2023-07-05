Собянин предложил себя в качестве кандидата на пост мэра Москвы

Согласно информации с gazetametro.ru , нынешний градоначальник столицы России намерен поучаствовать в осенних выборах, проведение которых запланировано уже в текущем году.

Московская государственная избирательная комиссия получила от Сергея Семеновича Собянина набор документации. Это необходимо для того, чтобы кандидат смог официально зарегистрироваться на участие в выборах. А выбирать предстоит нового мэра Москвы уже осенью текущего года.

Нотариус удостоверил подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований города. Известно, что совсем скоро от официального органа поступит ответ о принятии решения, касающегося регистрации кандидатуры Собянина. Стремительно приближающиеся выборы пройдут в течение трех дней, начиная с 8 сентября и заканчивая 10-м.