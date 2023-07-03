Собянин призвал москвичей голосовать за развлекательные проекты в «Активном гражданине»

Мэр города заявил, что жители будут самостоятельно определять, чего не хватает в столице. Как сообщает издание «Утро.ру» , самые популярные идеи с большим количеством голосов реализуют уже осенью.

Сергей Собянин заявил о проекте под названием «Активный гражданин». Его целью стоит решение организационных вопросов, например, привлечения аудитории или подбора пространств.

Голос можно отдать за любой из более 50 проектов. Мнение жителей Москвы в этом плане стоит во главе угла. Именно от них будет зависеть, какие образовательные курсы, секции, а также кружки появятся уже осенью текущего года.

Градоначальник перечислил основные категории, куда вошли театр и хореография, музыка и вокал, видео и фотография, более узкие сферы и т.д. Несмотря на результаты голосования, город решит все возникшие вопросы, касающиеся организации. Библиотеки, культурные центры и иные учреждения предоставят места для кружков.