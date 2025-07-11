Собянин рассказал, когда в метро Москвы появятся беспилотные поезда

В конце 2026 года в московском метро появятся первые беспилотные поезда. Об этом в интервью РИА Новости рассказал Сергей Собянин, мэр столицы. По его словам, в РЖД активно работают над созданием беспилотных поездов для МЦК и МЦД.

Мэр Москвы сообщил, что специалисты «Российских железных дорог» в данный момент активно занимаются разработкой беспилотных поездов для Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.

Глава города подчеркнул, что проект осложняется тем, что в столичной подземке поезда ходят с минимальным интервалом — всего 90 секунд. Для этого необходимы особые условия, иные стандарты реагирования и повышенная надежность, как пояснил Собянин.

"Это, конечно, создает сложности и дополнительные вызовы, но я надеюсь, что мы их преодолеем", - сказал он.

Собянин также поведал о создании в столице Федерального центра беспилотных авиационных систем. Этот центр будет заниматься разработкой методик создания беспилотных летательных аппаратов и автоматизированных систем управления по всей России.

Ранее сообщалось, что в Минтрансе предложили отказаться от надписей на английском в метро.