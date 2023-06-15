Собянин рассказал, на что были потрачены инвестиции в экономику Москвы

В предыдущем году на разработки и проведение научных исследователей было направлено больше 100 миллиардов рублей. Власти города с благоприятным инвестиционным климатом продолжают его совершенствование. Об этом сообщает издание «Утро.ру»

По словам мэра Москвы, каждый пятый инвестированный рубль в экономику города был потрачен на развитие научной, промышленной и других сфер. В сумме затраты составили не менее одного триллиона рублей. Наиболее «затратной» оказалась сфера IT-технологий. В рамках нее были разработаны новые виды программ, не только для гражданского пользования, но и для промышленных компаний.

Само развитие промышленности стоило чуть меньше, но все так же внушительно. При помощи остальных денег проводились научные исследования и разработки. А также свою долю получило производство транспорта, лекарств и оборудования.