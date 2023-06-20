Собянин рассказал о благоустройстве парков в Новой Москве и дальнейшей работе над ними

Как сообщил мэр города на своем официальном сайте, к концу этого года планируется привести в порядок еще несколько парков для отдыха местных жителей. Об этом пишет издание «Утро.ру»

По словам Сергея Собянина, с 2012 года благоустроены более 30 парков. Развитие подобных зон на природной территории позволяет каждому человеку в любое время выйти из дома и насладиться приятной прогулкой на свежем воздухе. А если нет на то желания, то вид из окна точно не оставит равнодушным.

На сайте мэр перечислил самые яркие реализованные проекты и их достоинства, чтобы каждый выбрал, куда сходить в первую очередь. Несмотря на разнообразие и многочисленность парков, планируется и дальше системно работать над благоустройством остальных природных зон.