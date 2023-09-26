Собянин рассказал о десятилетней работе городского Wi-Fi в столице

Мэр города опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. В ней он подвел итоги десятилетней работы городского Wi-Fi в Москве. Об этом пишет gazetametro.ru .

Стало известно, что в 2023 году городской сети Wi-Fi в столице стукнуло десять лет. А ее история берет свое начало с Фрунзенской набережной.

В 2013 году точки для подключения начали появляться в студенческих общежитиях и парках. А уже спустя три года, в 2016-ом, Wi-Fi начал работать и на центральных улицах. Уже через год к этой сети подключились первые учреждения культуры, а также библиотеки. К слову, именно в общежитиях зафиксирован внушительный объем интернет-трафика. Видимо, студенты потребляют очень много контента: по учебе или просто так – остается загадкой.

К слову, явными плюсами городской сети являются бесшовность и стабильность. А это позволяет использовать интернет свободно при перемещениях внутри города, в любом месте и любое время. Это отличный результат за 10 лет.