Собянин рассказал о девятилетней работе «Московского стандарта госуслуг»

Мэр Москвы, Сергей Собянин, опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. В ней он рассказал о том, сколько лет существует «Московский стандарт госуслуг», а также отметил то, насколько он оказался полезным для москвичей.

Как пишет gazetametro.ru, сами жители города когда-то предложили критерии для «Московского стандарта госуслуг», который начал применяться в столице России еще девять лет назад.

Стоит отметить, что специалисты, которые работают в центрах «Мои документы» не просто делают свою работу, оформляя государственные услуги. Помимо этого, сотрудники также стараются создавать для посетителей комфортную среду и дружелюбную атмосферу.

Именно поэтому градоначальник искренне благодарен работникам, которые разделяют эту концепцию и трудятся во благо, исполняя долг на высоком уровне.