Собянин рассказал о новых общественных пространствах на юго-востоке столицы

Как пишет ТАСС , рядом с 16 прудами-регуляторами, находящимися в Марьино, были созданы новые общественные пространства. Соответствующей информацией поделился мэр Москвы, Сергей Собянин, опубликовав ее на своей странице в социальных сетях.

Градоначальник написал, что в этих новых и комфортных общественных пространствах люди абсолютно любого возраста могут не только гулять и отдыхать, но также заниматься спортом.

Для этого были оборудованы 26 детских и спортивных площадок. А чтобы собачникам было удобно гулять со своими питомцами, появилась специально отведенная зона. Маломобильные граждане теперь смогут воспользоваться пандусами. А уставшие – отдохнуть на лавочках. И на этом работа по благоустройству не прекращается.