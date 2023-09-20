Собянин рассказал о победителях премии «Лучший промышленный дизайн России»

Сергей Собянин, являясь мэром Москвы, опубликовал на своем сайте итоги конкурса, о чем также пишет сайт aif.ru . Известно, что всего выбрали двадцать победителей. Среди них – 15 компаний, которые работают в столице России.

Стоит отметить, что всего участвовали более 500 компаний. Все они демонстрировали дизайны привычных для нас объектов, например, ту же мебель, упаковку, транспорт и т.д. Главным призом этого конкурса является специальный знак лауреата.

Как выяснилось, он обозначает высокий уровень производимой продукции, и победители смогут размещать его на собственных товарах для привлечения потребителей.

Например, была представлена интересная работа от компании «Моторика». А именно – многофункциональный протез кисти и пальцев с микропроцессорным управлением. Это очень важная разработка, которая будет полезна для людей с ОВЗ.