Собянин рассказал о повышении квалификации врачей с помощью городских программ

Напомним, что в столице сейчас реализуется крупнейшая в России программа по модернизации амбулаторного звена. Под ней понимается как обновление зданий поликлиник, так и создание образовательных программ для медиков.

Таким образом, по словам Собянина, столичные врачи общей практики постоянно повышают свою квалификацию, проходя различные обучения. Ну а что касается зданий поликлиник, то не так давно градоначальник уже рассказывал о реконструкции 200 из них. Конечно, современные здания с новым оборудованием – это «далеко не все». За высокое качество столичной медицины также отвечают и сами специалисты.

На официальном сайте мэра Москвы сообщается о том, что современный врач общей практики должен быть специалистом широкого профиля, владеть профессиональными навыками в различных областях. И это возможно благодаря созданию образовательного проекта. Над комплексной программой обучения работали ведущие специалисты городских медучреждений. А с повышением квалификации врачей выросло и качество лечения московских пациентов.

Напомним, ранее Сергей Собянин заявил о достижениях столичной медицины и ее развитии. Мэр рассказал о том, какую помощь искусственный интеллект оказывает рентгенологам.