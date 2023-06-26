Собянин рассказал о развитии южно-восточных районов Москвы

Известно, что комплексный подход в этом деле улучшил жизнь более 150 000 жителям города. Новостью поделилось издание «Утро.ру»

В понедельник, 26 июня, Сергей Собянин на своем официальном сайте выложил подробное описание того, что уже удалось сделать для модернизации транспортной и социальной инфраструктуры.

Что касается последнего, то в тех же Лефортово и Нижегородском построили 6 новых детсадов и школ. Модернизация коснулась и старых объектов: сделали ремонт музыкальной школы, библиотеки, спортивных залов и т.д. В порядок приведены парки и места для занятий спортом на улице.

Также внимание обратили на проблему доступности транспорта в ЮВАО. Из-за того, что на дорогах постоянно образовываются пробки, а метро перегружено, было принято решение открыть новые станции. Благодаря «Новохохловской», «Нижегородской» и «Андроновке» жители города могут с удобством добираться в другие районы.