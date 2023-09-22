Собянин рассказал о реализованных проектах в северо-восточной части Москвы

Подробнее о преображении СВАО написало издание «Утро.ру» . К слову, там тоже перечислены лишь немногие примеры реализованных проектов. Но уже благодаря им жизнь москвичей станет заметно лучше.

Таким образом, московские прогулочные зоны стали комфортнее и привлекательнее. Все благодаря преображениям, которые произошли за последний год в Северо-Восточном округе столицы. Изменения коснулись парковых зон, многих улиц, спортивных сооружений, детских площадок и т.д.

И, действительно, была проделана большая работа. Также учитывались пожелания жителей. Например, в «Долгих прудах», парке, расположенном в Северном районе, удалось организовать немало зон для досуга, сохранив при этом лесной массив и экологический баланс.