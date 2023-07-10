Собянин рассказал о том, как преобразилась Москва за 11 лет

Как сообщает издание «Утро.ру» , столица России с каждым годом становится все удобнее и красивее. За последние несколько лет в городе удалось привести в порядок более 500 улиц, включая переулки и площади.

За все это время в Москве то и дело реализовывались разные городские проекты, направленные на облагораживание пространства. В итоге для жителей города создали новые, хорошо освещенные общественные места с удобными лавочками для отдыха от длительных пеших прогулок. Этой информацией поделился мэр города, Сергей Собянин, в своих социальных сетях.

Множество московских улиц превратились в пешеходные. На них провели расширение тротуаров, а также спрятали под землю нависшие провода. Для комфортного ожидания общественного транспорта установили современные остановки.