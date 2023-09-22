Собянин рассказал о том, каких успехов удалось достичь в рамках программы реновации
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Стало известно, что с начала 2023 года в столице России в эксплуатацию ввели свыше 600 000 кв. м. жилья. Об этом пишет издание «Утро.ру».
Программа реновации – очень важный проект, направленный на то, чтобы удовлетворить потребности москвичей в улучшенных жилищных условиях.
Таким образом, ее участники в 2023 году начали переезжать в новые дома. Сообщается, что план на год уже удалось реализовать на 65 процентов. А в целом было запланировано ввести в эксплуатацию 1,2 млн квадратов жилья. Это говорит о том, что вся работа еще впереди и не стоит расслабляться.
По словам Собянина, каждая квартира передается новым жильцам с улучшенной отделкой, которая соответствует стандартам программы реновации.