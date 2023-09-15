Собянин рассказал о том, сколько раз люди воспользовались новыми станциями Солнцевской линии

Как пишет издание «Утро.ру» , пассажиры оценили появившуюся возможность приезжать в аэропорт на обычном метро, не пересаживаясь при этом на другие виды транспорта. Это бережет не только деньги и время, но еще и нервы.

Сергей Собянин опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. В ней он рассказал о том, какой ажиотаж вызвали новые станции Солнцевской линии метро – «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино». Как выяснилось, они оказались довольно востребованными и полезными. Ведь уже спустя одну неделю после их открытия гости столицы и сами москвичи воспользовались ими более 113 тыс. раз.

Также, по словам градоначальника, прямой путь до аэропорта Внуково позволяет экономить на пути аж до 60 минут. Люди, которые живут или работают неподалеку, тоже начали тратить меньше времени на дорогу. Это является значимым вкладом в дальнейшее развитие Москвы.