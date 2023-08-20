Собянин сообщил, что ПВО пресекла попытку подлета украинского БПЛА к Москве

Как проинформировал Сергей Собянин, подлет вражеского дрона осуществлялся с юга столицы. Силы противо-воздушной обороны сработали слажено и беспилотник был сбит на подступах к Москве.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

«Ночью была осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — написал мэр столицы в соцсетях.

Ранее стало известно, что украинский БПЛА спикировал на крышу здания железнодорожного вокзала в Курске. Синхронно с этим инцидентом столичные аэропорты Домодедово и Внуково были временно закрыты на прилет и вылет рейсов.