Собянин сообщил о завершении строительства спорткомплекса «Ника» в Текстильщиках
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Мэр Москвы рассказал об открытии спортивного объекта в рамках его осмотра. Как пишет сайт aif.ru, оно запланировано на начало следующего, 2024 года. В этом спорткомплексе предусмотрены тренажерный и волейбольный зал с трибунами, а также бассейн.
Стало известно, что в столичном районе Текстильщики, на Волжском бульваре, завершили строительство спортивного комплекса «Ника». Уже январе-феврале здесь можно будет полноценно заниматься. Сюда смогут ходить на тренировки воспитанники спортивных школ. Об этом им и рассказал сам градоначальник.
К слову, Собянин решил напомнить, что всего за текущий, 2023 год, в Москве планируют построить двадцать спортобъектов. Шестнадцать из них уже удалось открыть. Оставшиеся четыре находятся на финальной стадии и вводятся в эксплуатацию.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Московской области возводят Жилой комплекс «Героев». Он будет расположен в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи.