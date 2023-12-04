Жилой комплекс «Героев» возводят в Московской области

В ведомстве уточнили, что девелопером выступает «Главстрой Регионы», он возводит два 17-этажных двухсекционных здания. Они будут рассчитаны на 623 квартиры общей жилой площадью 26,3 тысячи квадратных метров. Сейчас строители выполняют устройство несущих конструкций. Отметим, что на территории ЖК уже есть детский сад, в планах — построить еще одно дошкольное учреждение и школу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.