Собянин сообщил об открытии новой школы в московском районе Тропарево-Никулино

Мэр города опубликовал соответствующую информацию у себя на странице в социальных сетях. Там же градоначальник выложил ролик с обзором нового здания и снимки, на которых запечатлены счастливые старшеклассники.

К слову, как пишет издание «Утро.ру», сегодня у них был первый учебный день в новой школе, построенной на улице Академика Анохина. Здание приспособлено, в том числе, и для маломобильных учеников.

Как для тех, так и для других в корпусе доступно множество пространств. Например, есть лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественнонаучных предметов, а также медиатека с библиотекой. Школа идет в ногу со временем, а потому ее ученики займутся 3D-моделированием, робототехникой и программированием на базе IT-полигона.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в подмосковном Сергиевом Посаде продолжают строить физико-математический лицей.