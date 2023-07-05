Собянин уверен, что репетиторы не должны учить школьников сдавать ЕГЭ

Как сообщает сайт aif.ru , в нескольких школах Москвы провели эксперимент. Учителя всю последнюю четверть готовили ребят к сдаче экзаменов. В итоге результат получился выше ожидаемого.

По словам градоначальника, одна из основных проблем образования в школе – это недостаточная подготовка к ЕГЭ. В учебных заведениях сейчас мало уделяют внимания тому, чтоб научить ребят правильно выдержать такое серьезное испытание.

Однако решение проблемы долго ждать не пришлось. Согласно проведенному эксперименту, Собянин убедился в том, что именно учителя должны готовить детей к сдаче ЕГЭ, а не репетиторы. В итоге школьники, занимающиеся по специальным программам, получили более высокие баллы. А их родители сэкономили деньги, из-за чего большая часть опрошенных положительно оценила подобный метод обучения.