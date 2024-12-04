Собянин: в 2025 году минимальный размер пенсии в Москве составит 25 850 руб.

С 1 января 2025 года минимальная пенсия москвичей с учетом городской доплаты составит 25 850 руб. в месяц. В следующем году социальные пособия для жителей столицы вырастут на 5,5%. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Конкретно увеличатся выплаты для многодетных семей, а также для родителей и детей погибших военнослужащих, семей, имеющих детей-инвалидов, сирот и приемных семей. Более того, пересмотрят суммы выплат для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, юбиляров супружеского стажа и долгожителей, достигших 100 лет и старше.

Глава Социального фонда России Сергей Чирков отмечал, что с 1 января пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров в стране возрастут на 7,3% с учетом прогнозируемого уровня инфляции. Если инфляция превысит ожидаемые показатели в будущем году, то правительство может рассмотреть возможность дополнительной индексации выплат.

Минэкономики прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне до 7,3%. Средняя пенсия по старости в 2025 году увеличится на 7,5% до 24,1 тыс. руб.

Ранее Собянин, выступая на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 16 октября, рассказал, что посты в его социальных сетях, к сожалению, не всегда отписываются им самим.