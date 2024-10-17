Собянин признался, что не всегда сам ведет свои соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 в среду, 16 октября, рассказал, что посты в его социальных сетях, к сожалению, не всегда отписываются им самим.

Как пояснил столичный градоначальник, поскольку речь идет о довольно внушительном объеме рутинных текстов, то не всегда именно ему удается сесть за монитор. В то же время, как подчеркнул Собянин, если в Москве случается что-то из ряда вон выходящее, то пишет текст и отвечает на вопросы жителей столицы он сам, не доверяя помощникам.

«Это очень важная часть работы городских властей», — подчеркнул мэр.

Ранее мы рассказывали, как президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин не расплатились, выпив кофе у бывшей промзоны в Некрасовке.