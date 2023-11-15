Собянин: В Москве ввели в эксплуатацию свыше 90 соцобъектов с начала текущего года

Градоначальник опубликовал на своей странице в интернете свежую запись от пятнадцатого ноября, где рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве. Его словами также поделилась gazetametro.ru .

Таким образом Собянин заявил, что с начала 2023 года в столице было введено в эксплуатацию почти 100 социальных объектов. В их числе 62 – «за счет внебюджетных источников». Далее мэр Москвы привел подробный список того, что удалось реализовать к настоящему времени.

Как выяснилось, в число введенных в эксплуатацию социальных объектов вошли построенные сады и школы – 39 и 20 штук соответственно. К слову, половина из них находится в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

Не забыли и про здоровье маленьких и взрослых москвичей. Для них построили девять поликлиник в числе шестнадцати возведенных объектов здравоохранения. Также удалось запустить два культурно-просветительских и достроить шестнадцать спортивных объектов.

Напомним, ранее Сергей Собянин рассказал о достижениях столичной медицины и ее развитии.