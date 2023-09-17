Собянин: в подмосковном Раменском сбит второй за ночь украинский беспилотник, рвавшийся к Москве

Подразделениями российских систем ПВО в Раменском районе Московской области сбит еще один вражеский ударный дрон, пытавшийся атаковать Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Как приводится в публикации Собянина в его аккаунте в соцсетях, боевые расчеты противовоздушной обороны сработали четко и слажено. БПЛА бул сбит в воздухе, повреждений на земле и пострадавших от падения обломков вражеской военной техники не зафиксировано.

«Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», - сообщил Собянин.

Напомним, ранее украинский БПЛА был сбит ПВО в Истринском городском округе московской области. После чего план «Ковер» экстренно был введен во всех аэропортах Москвы.