Собянин вновь выдвинет свою кандидатуру на пост мэра Москвы

Сергей Собянин собирается вновь участвовать в выборах на пост мэра Москвы. Об этом сообщает канал «Осторожно, Москва» .

В своих социальных сетях нынешний мэр Москвы рассказал, что собирается вновь выдвинуть свою кандидатуру на должность главы города от партии «Единая Россия». Партия уже поддержала решение Собянина. Политик же написал слова благодарности в адрес коллег за оказанное доверие и отметил, что рассчитывает на поддержку жителей столицы.

Также в личном блоге Собянин отметил, что решение вновь участвовать в выборах было непростым, однако сейчас, когда страна переживает трудный период, нужно использовать накопленный опыт, чтобы развивать экономику города и поддерживать население.