Собянин выразил благодарность тренерам Москвы за вклад в развитие спорта

Как сообщает сайт aif.ru , Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем физкультурника и важным юбилеем – 100-летием московского спорта.

В своем поздравлении градоначальник отметил, что Москва становится спортивной столицей, где каждый может развить свой физический потенциал. Он выразил признательность тренерам и специалистам, чья работа способствует развитию спорта в городе и предоставляет москвичам возможность достигать новых высот в данной сфере.

Стоит отметить, что Москва предлагает множество возможностей для физической активности, начиная от широко распространенных видов спорта, таких как футбол, хоккей и теннис, и заканчивая более специфическими.

С поздравлением Собянина можно ознакомиться на его сайте.