Собянин заявил, что благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ завершено

Стало известно, что в столице завершено благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ. Об этом пишет сайт aif.ru .

Сергей Собянин, мэр Москвы, опубликовал на своем сайте новую запись. В ней говорится о завершении благоустройства парка, который представляет из себя объект культурного наследия с региональным значением.

В этом помогли различные архивные материалы, фотографии и чертежи. Казалось бы, при благоустройстве нужно создавать что-то принципиально новое, по современным меркам. Но Собянин отметил, что внимание обратили на сохранившиеся скульптуры в парке – их отреставрировали. А некоторые утраченные удалось воссоздать.

Конечно, не обошлось и без новшеств в виде детских площадок, зон отдыха и воркаута. В последнем, кстати, установили скейт-парк и тренажеры.