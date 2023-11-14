Собянин заявил, что храму Покрова Пресвятой Богородицы в Филях вернули исторический облик

Как пишет издание «Утро.ру» , реставраторы работали над «жемчужиной московского барокко» два года. Известно, что сейчас храм уже открыли для посещения всех желающих гостей и жителей столицы.

Мэр Москвы опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись, где рассказал о завершении реставрационных работ над храмом, которые продолжались два года.

За это время зданию, построенному в конце XVII века, вернули былой вид. Собянин у себя приводит не только список того, что сделали специалисты, но и ролик с полученным результатом. И, судя по нему, работа реставраторов действительно оказалась кропотливой и заслуживающей уважения.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Потаповском переулке завершили реставрацию доходного дома с квартирой купца Абрикосова.