В Потаповском переулке завершили реставрацию доходного дома с квартирой купца Абрикосова

Теперь уникальные купеческие палаты XVII века возвращены к своему историческому облику. Об этом также пишет издание «Утро.ру» .

Сергей Собянин опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись, где рассказал о завершении реставрационных работ в доме Абрикосова, что расположен в Потаповском переулке Москвы. Благодаря этой семье появилась кондитерская фабрика, позже переименованная в Бабаевскую. Напомним, что сам дом построили еще в 1671 году. С того времени он перенес пожар и несколько перестроек. И Абрикосовы являлись последними дореволюционными хозяевами палат.

В наши дни, а именно – когда началась реставрация, здание находилось в аварийном состоянии. Специалистам удалось восстановить уникальный облик живого памятника истории. Таким образом, дом вписался в современность и все еще выполняет свою функцию (остается жилым).

Ранее мы писали о том, что в подмосковном Одинцове идет реставрация старинной усадьбы.