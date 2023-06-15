Собянин заявил, что именные стипендии получат еще больше московских студентов

В следующем учебном году увеличится список столичных учащихся, которые начнут получать стипендию в размере от 6 000 рублей. Об этом сообщает издание «Утро.ру»

Активные студенты города, которые добились отличных результатов в учебе, заслуживают поощрения. Им является именная стипендия, которая в новом учебном году будет назначена студентам еще 26 направлений. Все они считаются особо важными профессиями.

Постановление было подписано мэром города, Сергеем Собяниным. Согласно ему, на материальную поддержку смогут рассчитывать учащиеся как бакалавриата, так и специалитета. На официальном портале города можно ознакомиться с полным перечнем направлений.

Как написал Собянин в своих социальных сетях, программа, предлагающая именные стипендии, действует еще с начала 2000-х.