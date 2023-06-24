Собянин заявил, что из-за контртеррористического режима в Москве отменены все массовые мероприятия

В столице России потребовалось усилить меры безопасности. Об этом стало известно от мэра города, о чем пишет издание «Утро.ру»

Москва введена в режим контртеррористической операции. Из-за этого пришлось отменить все мероприятия с массовым скоплением людей. Так сообщил в субботнее утро 24 июня Сергей Собянин, являясь главой города. При этом он отметил, что в столице не приостанавливается работа служб, все они продолжают осуществлять свою деятельность. Также нет проблем с передвижением по городу.

В своих социальных сетях Собянин поблагодарил москвичей и гостей за понимающее отношение ко всему, что происходит, и спокойствие. Ранее он писал о том, что Москва вынуждена усилить меры своей безопасности.