Собянин заявил, что московские врачи больше времени уделяют пациентам благодаря цифровизации

Так, например, Боткинская и Филатовская больницы уже ощутили на себе все прелести цифровизации. А она, как уже стало известно, позволила сэкономить 30% времени, которое ранее уходило на заполнение бумажек.

Также положительные изменения произошли в работе не только с пациентами, но и с другими сотрудниками больницы – они видят данные о человеке в реальном времени. Собянин отметил, что на ближайшие два года запланирована работа по переводу всех московских больниц в цифровую среду.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Москве перевели в онлайн-формат получение справок для предоставления продуктов молочной кухни.