Собянин заявил, что московские врачи больше времени уделяют пациентам благодаря цифровизации
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Как пишет издание «Утро.ру», медучреждения постепенно переходят в безбумажный формат работы с пациентами.
Так, например, Боткинская и Филатовская больницы уже ощутили на себе все прелести цифровизации. А она, как уже стало известно, позволила сэкономить 30% времени, которое ранее уходило на заполнение бумажек.
Также положительные изменения произошли в работе не только с пациентами, но и с другими сотрудниками больницы – они видят данные о человеке в реальном времени. Собянин отметил, что на ближайшие два года запланирована работа по переводу всех московских больниц в цифровую среду.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Москве перевели в онлайн-формат получение справок для предоставления продуктов молочной кухни.