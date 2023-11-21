В Москве перевели в онлайн-формат получение справок для предоставления продуктов молочной кухни

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что речь идет об обновлении как внешних, так и внутренних процессов, которые связаны с молочной кухней.

Как пишет gazetametro.ru, отныне московские родители не будут ежемесячно стоять в очередях к участковому за справкой для получения продуктов. Также изменения произошли и по части ассортимента.

К тому же, на молочных кухнях сделали ремонт, благодаря чему они стали более комфортными и удобными. Например, люди с колясками теперь могут воспользоваться специальными приспособлениями. Ну, а чтобы не стоять в очередях, для каждого процесс получения справки теперь доступен в онлайн-формате.

Таким образом, дети столичных молодых родителей могут бесплатно питаться различными продуктами, которые производятся в Москве, а именно – соками, молочными смесями и т.д. Такая мера поддержки также демонстрирует будущим родителям, что «общество нацелено на помощь во многих вопросах».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Московской области упростили получение выплаты на молочную кухню.