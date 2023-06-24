Собянин заявил, что понедельник 26 июня объявлен в Москве нерабочим днем

С данным заявлением выступил глава столицы России. Соответствующую информацию он привел в своих социальных сетях. Его словами поделилось издание «Утро.ру»

Сергей Собянин, являясь главой Москвы, заявил о том, что 26 июня будет считаться нерабочим днем для всего города и его области, несмотря на понедельник и начало недели. Однако городские службы, органы власти, оборонно-промышленный комплекс, а также предприятия непрерывного цикла продолжат осуществлять свою деятельность, как раньше.

Решение приняли в рамках оперативного штаба для того, чтоб минимизировать риски и обеспечить безопасность для граждан. Напомним, что ранее, 24 июня, в Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Это необходимо для того, чтобы пресечь возможные попытки терактов на территории самого города и Подмосковья.