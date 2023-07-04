Собянин заявил, что работа аэропорта Внуково будет в скором времени восстановлена

Как пишет издание «Утро.ру» , прилетающие самолеты пришлось на время перенаправить в другие воздушные гавани города. Все из-за того, что украинские БПЛА вновь попытались атаковать Московскую область.

В своих социальных сетях Сергей Собянин написал о том, что ограничения полета были введены до 8 утра 4 июля. Как он пояснил, это пришлось сделать для обеспечения безопасности. Сейчас же расписание стараются привести в норму.

Дело в том, что украинские беспилотники совершили еще одну попытку атаки на Московскую область и Новую Москву. Однако их удалось предотвратить с помощью средств противовоздушной обороны. Несмотря на это, все вылеты пассажирских самолетов отложили. Как сообщают экстренные службы, работающие на местах произошедшего, пострадавших и жертв не зафиксировано.