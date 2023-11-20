Собянин заявил, что реставрация «дома с пегасами» завершится в 2024 году

Сергей Собянин опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись, где рассказал о завершении реставрационных работ на улице Каретный Ряд. Известно, что именно там расположен дом купцов Марковых. И реставрация здания уже подходит к концу, работы ориентировочно завершатся в первом квартале следующего года. Об этом также пишет издание «Утро.ру» .

Напомним, это здание построили еще в конце XIX века. Из-за того, что его крышу украшали мифологические животные, в народе оно получило название «дом с пегасами». Во времена, когда тут жил режиссер Станиславский, в гости к нему приходили деятели культуры.

Специалисты готовились к реставрации неухоженного здания. Они тщательно подошли к изучению чертежей, чтобы вернуть ему исторический облик. Также внимание обращали и на сохранившиеся спустя столько лет элементы дома.

К слову, ранее Собянин заявил, что храму Покрова Пресвятой Богородицы в Филях вернули исторический облик.