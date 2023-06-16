Собянин заявил, что реставрация особняка Палибина в Хамовниках завершена
Фото: [©Михаил Киреев/РИА Новости]
Мэр Москвы сообщил о том, что в городе за последние несколько лет удалось отреставрировать более 20 деревянных домов-памятников. Об этом пишет издание «Утро.ру»
Старинные здания в столице России бережно охраняются в качестве исторического наследия. Особенное внимание получили памятные постройки из дерева в связи со своим свойством легко и быстро разрушаться.
Г.А. Палибин, коллежский асессор и директор чертежного отдела Межевой канцелярии, проживал как раз в одном из таких особняков на улице Бурденко в Хамовниках. Реставраторы и волонтеры привели здание в порядок к его 205-летию.
Мэр города не скрыл своего восхищения в собственном блоге. Оттуда удалось узнать, что в особняке будет подготовлена экскурсия для всех желающих.