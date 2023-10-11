Собянин заявил, что в скором времени движение по Люблинско-Дмитровской линии метро восстановят

Как пишет издание «Утро.ру» , разрушений в метро, как и серьезных травм у пассажиров, нет.

Стало известно, что движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии метрополитена Москвы временно прекратили. Как выяснилось, причиной этому послужило столкновение, которое случилось в среду, одиннадцатого октября, примерно в половину одиннадцатого утра. Сообщается, что составы следовали в попутном направлении.

О подробностях инцидента мэр города Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсетях. Он рассказал, что произошел накат поезда, следовавшего в депо без пассажиров, на состав, который в это время стоял на станции. Все произошло на «Печатниках» Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена.

Избежать человеческих жертв и разрушений удалось из-за невысокой скорости движения. Однако, не исключено, что люди серьезно напугались. К слову, сам удар получился несильный, но машинист все-таки получил травму.

Собянин уточнил, что сейчас специалисты работают над устранением всех последствий столкновения. А движение поездов восстановят в ближайшие время.