Собянин заявил о намерении вернуть набережные москвичам

Почти половина прибрежной территории уже приведена в порядок. Как сообщает издание «Утро.ру» , в пределах МКАД общая протяженность береговой линии Москвы-реки оставляет 170 км.

Довольно много времени эти пространства не использовались для пеших прогулок. Однако все изменилось десять лет назад, когда началась городская программа благоустройства прибрежных зон. Об итогах работы и дальнейших планах рассказал градоначальник Сергей Собянин.

По его словам, последние годы реализуется одна из важных программ благоустройства Москвы. А именно – возвращение набережных жителям города. Благодаря этому автомобильные дороги и неухоженные берега постепенно превращаются в зоны, пригодные для прогулок.

В ближайшие пять лет предстоит благоустроить, как минимум, еще 100 км береговой линии Москвы-реки.