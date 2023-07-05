Собянин заявил о скором завершении реконструкции улично-дорожной сети в «Москва-Сити»
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Как сообщает издание «Утро.ру», на данный момент наиболее крупным дорожным проектом города является постройка Северного дублера Кутузовского проспекта.
Планируется, что вылетная магистраль из шести полос станет его важной частью. Она протянется от «Москвы-Сити» до МКАД, прямо к Одинцово в Подмосковье. По словам Сергея Собянина, опубликованным в социальных сетях, общая длина этого дорожного участка займет больше двадцати километров.
Но этот масштабный проект не ограничивается одной только прокладкой дорожного полотна. Для осуществления задуманного нужно реконструировать уже имеющуюся улично-дорожную сеть. К тому же необходимо возвести необходимую инфраструктуру на всем пространстве, что окружает Северный дублер.
Как сообщил Собянин, уже в текущем году планируется завершение основных строительно-монтажных работ.