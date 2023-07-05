Собянин заявил о скором завершении реконструкции улично-дорожной сети в «Москва-Сити»

Планируется, что вылетная магистраль из шести полос станет его важной частью. Она протянется от «Москвы-Сити» до МКАД, прямо к Одинцово в Подмосковье. По словам Сергея Собянина, опубликованным в социальных сетях, общая длина этого дорожного участка займет больше двадцати километров.

Но этот масштабный проект не ограничивается одной только прокладкой дорожного полотна. Для осуществления задуманного нужно реконструировать уже имеющуюся улично-дорожную сеть. К тому же необходимо возвести необходимую инфраструктуру на всем пространстве, что окружает Северный дублер.

Как сообщил Собянин, уже в текущем году планируется завершение основных строительно-монтажных работ.