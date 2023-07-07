Собянин заявил о создании крупнейшего российского центра производства кино

Как сообщает сайт aif.ru , в столице готовятся к постройке киномедаиакластера полного цикла. По его созданию уже начали вести работы, ход которых осмотрел градоначальник.

Сергей Собянин подчеркнул, что на территории ВНИИМЕТМАШ планируют отстроить павильоны, использующие передовые технологии для съемки фильмов. Отмечается, что там будут современные офисы, мультимедиацентр, а также остальные объекты, которые обеспечат полноценное производство фильмов и контента видеоформата.

Новый кинокластер будет включать в себя три площадки. Один – на Рязанском проспекте. Следующая реализуется в кинопарке под названием «Москино». Эта площадка позволяет проводить съемки прямо под открытым небом. А третья – в воссозданной киностудии им. Горького.