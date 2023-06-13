«Соболезнования» от Незалежной: нацистские креативщики «Миротворца» поглумились над смертью Берлускони

Там же скончавшегося 86-летнего итальянского политика описали как «соучастника преступлений российской власти против Украины и ее граждан» за то, что осенью 2015 года по приглашению президента РФ владимира Путина посетил Крым.

Эту поездку умники с «Миротворца» окрестили «сознательным нарушением государственной границы Украины».