«Соболезнования» от Незалежной: нацистские креативщики «Миротворца» поглумились над смертью Берлускони
Фото: [©Сергей Гунеев/РИА Новости]
Фотография почившего политика появилась на украинском террористическом сайте. В графе описание указали, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони «самоликвидировался».
Там же скончавшегося 86-летнего итальянского политика описали как «соучастника преступлений российской власти против Украины и ее граждан» за то, что осенью 2015 года по приглашению президента РФ владимира Путина посетил Крым.
Эту поездку умники с «Миротворца» окрестили «сознательным нарушением государственной границы Украины».