«Соболезнования» от Незалежной: нацистские креативщики «Миротворца» поглумились над смертью Берлускони

Общество

Фото: [©Сергей Гунеев/РИА Новости]

Фотография почившего политика появилась на украинском террористическом сайте. В графе описание указали, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони «самоликвидировался».

Там же скончавшегося 86-летнего итальянского политика описали как «соучастника преступлений российской власти против Украины и ее граждан» за то, что осенью 2015 года по приглашению президента РФ владимира Путина посетил Крым.

Эту поездку умники с «Миротворца» окрестили «сознательным нарушением государственной границы Украины».

Актуально