Собрание Межъепархиального отдела по тюремному служению Московской митрополии прошло в Подмосковье

В ГУФСИН РФ по Подмосковью провели собрание Межъепархиального отдела по тюремному служению Московской митрополии. В мероприятии приняли участие руководитель ведомства Александр Ветров и председатель Межъепархиального отдела по тюремному служению Михаил Куземка.

Ветров поприветствовал участников собрания и отметил важность взаимодействия уголовно-исполнительной системы РФ и традиционных для страны религиозных объединений. По его словам, работа священников РПЦ — это одно из наиболее эффективных средств в части исправления и ресоциализации осужденных.

Куземка представил доклад об итогах деятельности за прошлый год и рассказал о ключевых направлениях работы тюремного духовенства в пенитенциарных учреждениях региона. Он отметил важность образовательной работы с осужденными — в первую очередь посредством создания библиотек и воскресных школ.

Ранее сообщалось, что ГУФСИН РФ по Подмосковью и Адвокатская палата региона будут сотрудничать в сфере пробации.