ГУФСИН РФ по Подмосковью и АПМО подписали соглашение о сотрудничестве в сфере пробации

ГУФСИН России по Подмосковью и Адвокатская палата региона будут сотрудничать в сфере пробации. Соответствующее соглашение было подписано руководителями ведомств Александром Ветровым и и Алексеем Галогановым.

Цель сотрудничества — содействие ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации осужденных граждан, которые после освобождения оказались в трудной жизненной ситуации.

Как отметили в ГУФСИН РФ по Подмосковью, подписание соглашения имеет большое значение для повышения эффективности социальной реинтеграции указанной категории граждан. Это будет способствовать профилактике рецидивной преступности.

Ранее сообщалось, что в ведомстве подвели итоги работы за прошлый год.